Musik : Orgelklänge in St. Marien

Zeltingen-Rachtig Wenn auch das traditionelle Weinstraßenfest wegen Corona in diesem Jahr ausfallen muss, hat sich der Förderkreis Kirchenmusik entschieden, das geplante Orgelkonzert am Sonntag, 30. August, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien stattfinden zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Mit 1000 Pfeifen gegen Corona“ werden drei junge Nachwuchsorganisten (Elias Kolz, Moritz Jäger und Christopher Schmitt) ihr musikalisches Können unter Beweis stellen. Das Konzert findet auf Spendenbasis statt. Die besonderen Hygienevorschriften (Mund-Nasenschutz, gebotener Abstand, markierte Sitzplätze) sind einzuhalten.