Konzert : Orgel-Werke zum Gedenken

John Geffert. Foto: TV/John Geffert

Großlittgen (red) Ein Konzert zu Ehren des ehemaligen Himmeroder Organisten John Birley wird am Sonntag, 10. November, ab 15 Uhr in der Abteikirche Himmerod veranstaltet. Am 8. November wäre John Birley, auch bekannt als „Pater Johannes“, 100 Jahre alt geworden.

