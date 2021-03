Musik : Orgelkonzert zum Palmsonntag

Großlittgen Nach wie vor sind Konzerte zum Bedauern vieler Menschen nicht gestattet. Da aber gerade die Musik seit Jahrhunderten integraler Bestandteil der Passionszeit ist, soll die Himmeroder Klais-Orgel in einer besonderen kirchenmusikalischen Stunde am Palmsonntag, 28. März, erklingen.

Der international renommierte Organist und Hochschullehrer Professor Johannes Geffert wird an diesem Tag um 15 Uhr zu hören sein, den liturgischen Part übernimmt Alt-Bischof Klaus Wollenweber, von 1995 bis 2004 Bischof der Evangelischen Kirche der Schlesischen Oberlausitz. Auf dem Programm steht Haydns Komposition „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“. Da es sich um eine gottesdienstliche Veranstaltung handelt, ist der Eintritt frei. Gemäß den derzeitigen Bestimmungen wird um vorherige Anmeldung geben, entweder telefonisch, samstags von 10 bis 12 Uhr unter der 06575-9513-70, oder per E-Mail unter abteiorgel@gmx.de.