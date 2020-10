Matinee : Organist spielt Werke von Liszt

Bitburg (red) Der italienische Konzertorganist Paolo Oreni spielt am Samstag, 31. Oktober, ab 11.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Bitburg. Neben eigenen Kompositionen lässt der Organist an der Winterhalter-Orgel die berühmte Komposition über den Namen Bach von Franz Liszt, in einer Bearbeitung von Jean Guillou, erklingen.

