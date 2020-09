Oldtimer : Origami-Wohnwagen an der Mosel

Hans-Albrecht Hüner und Kathy und Jürgen Posth sind große Fans der faltbaren Wohnwagen und treffen sich gerne mit anderen Freunden dieser alten Art zu campen. Foto: TV/Myriam Kessler

Klüsserath Aus einem 150 Zentimeter breiten und 100 Zentimetern hohen Anhänger innerhalb von acht Minuten einen geräumigen Wohnwagen entfalten. Das klingt unvorstellbar, doch durch ein „Brüderchen“ wird es möglich.

Wer vergangenes Wochenende sich den Klüsserather Campingplatz genauer angesehen hat, konnte etwas Interessantes entdecken. Neben vielen verschiedenen Oldtimern und VW Bussen sah man von bunten Zeltplanen umgebende Wohnwagen, dessen Wände scheinbar aus Holz bestehen. Was hat es damit auf sich?

Tatsächlich handelt es sich dabei um die aus Norwegen stammenden Scholz-Brüderchen. Hans-Albrecht Hüner ist Besitzer einer diese Wohnwagen und Mitglied einer Interessengemeinschaft zu diesem Thema. Seit 2007 gibt es jährlich zwei Treffen, eins im Pfingsten und eins im Herbst. „Die Brüderchen wurden in den 60ern bis in die 70er von einer norwegischen Flugzeugfirma gebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg durften nicht mehr so viele Flugzeuge gebaut werden, da Norwegen auf der Seite Deutschlands stand. Da hat diese Firma ihr Know-How auf den Faltwohnwagen angewandt“, erzählt Hüner.

In der Tat kann man die Wohnwagen so zusammenfalten, dass sie in der Garage neben dem Auto hingestellt werden könnten. Hüner: „Durch seine leichte Bauweise, wiegt der Wohnwagen nur 240 Kilo, das konnte schon früher ein Fiat oder Käfer ohne Probleme hinter sich herziehen.“

Heutzutage würde es diese spezielle Fertigungstechnik gar nicht mehr geben und auch die Zeltplanen seien nicht so einfach zu bekommen. Der schwere Stoff, der als Überdeckung dient, sei von einem Sattler zusammengenäht worden.

Walter Dahmen aus Duisburg ist ebenfalls ein großer Fan von den Scholz-Brüderchen. Er fährt einen Oldtimer und war lange auf der Suche nach einem solchen hölzernen Wohnwagen. „Man kann wirklich alles zusammenklappen, das hat mich überzeugt.“

Maximal fünf Menschen könnten dort einen Schlafplatz finden, aber das würde dann auch schon recht eng werden. „Es gibt zwei Betten an den Seiten, darüber kann man noch eine Plane hängen, wo dann zwei Kinder schlafen könnten. Eine Person müsste dann auf dem Boden die Nacht verbringen“, so Dahmen.

Kathy Posth und ihr Mann Jürgen sind schon seit vier Jahren begeistert von den historischen Brüderchen. „Es ist ein echtes Hobby und man muss schon einiges investieren.“ Sie habe für 2000 Euro einen solchen Wagen ergattert, aber seit dem schon über 5000 Euro wieder reingesteckt.

„Wir haben hier eine echt schöne Gemeinschaft auf dem Campingplatz“, meint Posth. „In unserem Forum haben wir mittlerweile 260 Mitglieder, wobei wahrscheinlich nur knapp 100 Menschen in Deutschland wirklich ein Scholz-Brüderchen haben. Wenn man einmal so etwas besitzt, gibt man das nicht wieder her!“

Die Mitglieder stammen aus ganz Deutschland und die Treffen seien immer an einem anderen Campingplatz. „Wobei der Platz auch immer zu den Oldtimern passen sollte“, so die Hobbycamperin.

Durch das gemeinsame Interesse sei man auch gleich auf derselben Wellenlänge. „Das ist eine Anlaufstelle für jeden, der Probleme oder Fragen zu dem Thema hat. Wobei wir natürlich nicht nur über unsere Wohnwägen reden.“

An diesem Wochenende seien nur sechs Brüderchen vor Ort. Das läge aber am schlechten Wetter. Posth: „Manche müssen bis zu sechs Stunden fahren, wir dürfen allerdings auch ohne Sonderzulassung nur maximal 80 Kilometer pro Stunde fahren.“ Man könne also nicht mal schnell irgendwo hin fahren.

Aus einem kleinen Anhänger lässt sich mit wenig Aufwand ein richtiger Wohnwagen, wie im Hintergrund zu sehen ist, zaubern. Foto: TV/Myriam Kessler