Kommunalpolitik : Ortsbeirat Wengerohr spricht über Anbau

Wittlich-Wengerohr (red) Um den Sachstand des Projekts „Zukunft Altdorf“ geht es in der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Wittlich-Wengerohr. Weitere Themen sind unter anderem die Teilnahme am Dreck-weg-Tag und der Anbau an das Jugend- und Bürgerhaus (JuB).



