Kommunalpolitik : Wie werden Kreisel gestaltet?

Wittlich-Wengerohr Ausbau und Gestaltung von Kreisel und Grünflächen an den Ortseingängen von Wengerohr stehen auf der Tagesordnung der Sitzung des Ortsbeirates am Mittwoch, 26. August. Zudem befassen sich die Kommunalpolitiker in der öffentlichen Sitzung mit mehreren Bebauungsplänen.