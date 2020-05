Sitzung : Bebauungspläne auf der Tagesordnung

Morbach-Wenigerath In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats am Dienstag, 12. Mai, um 18.30 Uhr im Besucherzentrum Morbacher Energielandschaft geht es unter anderem um den Bebauungsplan „Wenigerath - An der Rapperather Anwand“.



