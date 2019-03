Noch sind es einige Tage, bis alle Kandidaten für die Bürgermeisterposten und Gemeinderäte feststehen. Die Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge endet am Montag, 8. April, 18 Uhr.

Klar ist, dass es nach der Kommunalwahl am 26. Mai zu großen personellen Veränderungen an der Spitze der Gemeinden kommen wird. Zahlreiche Ortschefs werden nicht mehr antreten. Die Gründe sind recht unterschiedlich, wie eine Umfrage bei einigen Ortschefs, die nicht mehr kandidieren, ergeben hat (die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Verbandsgemeinde Traben-Trarbach In Kröv steht Günter Müllers seit zehn Jahren an der Spitze der Gemeinde. Der 59-Jährige will in Zukunft etwas kürzer treten. Er sagt: „Es war eine recht gute Zeit, die Arbeit mit den Beigeordneten und dem Gemeinderat war sehr konstruktiv, und wir haben einiges auf den Weg gebracht. Wenn es gut läuft, soll man Bilanz ziehen und die Verantwortung an andere abgeben.“ Müllers ist überzeugt, dass es auch ohne ihn weitergeht. Gleich vier Bewerber wollen die Nachfolge von Müllers antreten.

Heinz Christen aus Kinderbeuern ist 71 Jahre alt. 15 Jahre war er Ortsbürgermeister der 1000-Einwohner-Gemeinde. Er sagt: „Das ist genug. Jetzt will ich mein Rentnerdasein etwas mehr genießen.“

Auch im Nachbarort Bengel wird es zu einem Wechsel an der Gemeindespitze kommen. Walter Debald (69) war 25 Jahre Ortschef und 40 Jahre im Gemeinderat. „Jüngere müssen mal ran“, fordert Debald. Jürgen Spier aus Starkenburg fühlt sich eigentlich noch fit, um das Amt weiterzuführen. Doch der 66-Jährige sagt: „ Ich war 30 Jahre kommunalpolitisch tätig — im Gemeinderat, als Beigeordneter und zuletzt zehn Jahre als Ortsbürgermeister. Die Leute wollen mal andere Gesichter sehen. Man muss auch Jüngeren eine Chance geben.“

Einheitsgemeinde Morbach Mit gutem Gewissen kann sich auch Norbert Schemer, Ortsvorsteher von Morbach-Haag, aus der Gemeindepolitik zurückziehen. 45 Jahre stand er dem Ort in der Einheitsgemeinde Morbach vor.

Der 81-Jährige ist sicher: „Da kann man mal aufhören.“ Dietmar Thömmes aus Gonzerath ist 71 Jahre alt. 15 Jahre war er Ortsvorsteher. Auch er tritt aus Altersgründen nicht mehr an. Weitere Ortsvorsteher in der Einheitsgemeinde Morbach, die nicht mehr weitermachen, sind: Bernd Flesch, Merscheid, Winfried Lünemann, Elzerath, Achim Zender, Hoxel, und Lorenz Gemmel, Gutenthal.

Verbandsgemeinde Wittlich-Land Hier kommt es ebenfalls zu einigen Wechseln. Karl-Heinz Hubo, Ortschef von Großlittgen, kandidiert nicht mehr. 20 Jahre stand er an der Spitze des Gemeinderates. „20 Jahre, das muss reichen“, sagt der 65-Jährige, „das Amt fordert einen schon. Ich will noch bisschen was anderes machen.“

Gleich zwei Ortsbürgermeisterinnen in der VG Wittlich-Land treten nicht mehr an: Dorothea Kuhnen, Platten, und Heike Knop, Altrich. Dorothea Kuhnen (56) ist erst seit April 2016 Ortschefin der 912-Einwohner-Gemeinde Platten. „Es hat Spaß gemacht, aber das Amt ist doch sehr zeitaufwändig“, sagt sie. Aus familiären Gründen wolle sie nicht mehr kandidieren. In Salmtal wird es ebenfalls zu einem Wechsel kommen. Anton Duckart (68) hört auf. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern.

Markus Hansen, Ortsbürgermeister in Dreis, ist offener. Der Grund, warum er nicht mehr kandidiere, sei so einfach wie auch kompliziert. Hansen: „Es ist einfach der Zeitfaktor, der die entscheidende Rolle gespielt hat. Neben meinem Beruf ist dieses Ehrenamt, mit dem Verständnis, dass ich an diese Tätigkeit lege, auf Dauer schwer zu leisten. Kompliziert ist der Grund des Aufhörens deshalb, weil ich dieses Ehrenamt mit großer Freude und Engagement gelebt habe. Das Herz sagt ja, der Verstand nein. Leicht ist mir die Entscheidung nicht gefallen.“

Auch Georg Fritzsche, seit 30 Jahren Ortsbürgermeister von Eisenschmitt, stellt sich nicht mehr zur Wahl. Der 66-Jährige gibt zu: „Es fällt mir nicht leicht, aber man muss ja nicht so lange machen, bis man am Krückstock läuft. Die Alten müssen, wenn es Zeit ist, den Jüngeren Platz machen.“

Ebenfalls nicht mehr antreten werden Walter Faber, Binsfeld, und Rainer Stolz, Eckfeld.

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues Reinhard Barthen, Lieser (1230 Einwohner), engagiert sich seit 35 Jahren in der Gemeindepolitik.

Der 67-Jährige wird aus Altersgründen nicht mehr kandidieren. Weiter bewerben sich für das Amt des Ortsbürgermeisters nicht mehr: Werner Ruppenthal, Brauneberg, Alois Kaufmann, Erden, Rainer Schommer, Gornhausen, Gerhard Leyendecker, Kommen, Franz-Josef Klingels, Longkamp, Winfried Gassen, Lösnich, Hans-Josef Edringer, Maring-Noviand, Werner Mertes, Minheim, Michael Thomas, Neumagen-Dhron, Arno Simon, Ürzig, und Manfred Kappes, Zeltingen-Rachtig.

Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf In der VG Thalfang kandidieren eine ganze Reihe von Amtsinhabern nicht mehr. Wie bis jetzt bekannt ist, sind dies: Richard Pestemer, Neunkirchen, Manfred Schmitt, Etgert, Detlef Haink, Hilscheid, Rainer Roth, Lückenburg, Herman Klein, Rorodt, Egon Adams Horath und Gerhard Oberweis, Berg­licht.

