TV-Serie : Mehr Baugrundstücke für Dreis

Dreis Ortsbürgermeister Christoph Thieltges möchte Platz für junge Familien schaffen: Weitere Projekte sind der Ausbau von Straßen und die Sanierung der Dreyshalle.

In der TV-Serie „Drei Fragen an den Ortsbürgermeister“ kommt heute Christoph Thieltges, Ortsbürgermeister von Dreis, zu Wort. Der TV hatte Thieltges gefragt, welche Themen das Dorf und den Ortsgemeinderat beschäftigen.

Thieltges: „Bei der Sanierung unserer Gebäude haben wir im Jahr 2020 mit der Leichenhalle ein erstes größeres Projekt abgearbeitet. 2021 planen wir eine neue Dacheindeckung des Jugendraumes und Investitionen in die Grillhütte. Des Weiteren müssen wir in die Dreyshalle investieren. Dort haben wir im Jahr 2020 den Mehrzweckbereich attraktiver gestaltet und die Innenwände der Halle komplett neu gestrichen. Wir haben beschlossen einen Antrag auf Förderung im Bundesprogramm ,Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur’ zu stellen.“ Die Entscheidung steht noch aus. Dort stehe in den kommenden Jahren die Erneuerung der Dacheindeckung, Beleuchtungs- und Heizungsanlage sowie die Regelung der Lüftungsanlage an.