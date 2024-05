Wer will Ortsbürgermeister werden? Dreikampf in Thalfang und wahrscheinliche Wechsel in zwei Dörfern

Sie stehen in ihrer Gemeinde an vorderster Front, wenn es darum geht, das Leben in den Dörfern positiv zu gestalten, neue Projekte zu entwickeln und die Orte insgesamt voranzubringen: die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden neben den verschiedenen Räten auch diese politischen Ehrenämter neu besetzt. Seit Kurzem steht fest, wer die Kandidaten sind und ob überhaupt in jeder Ortsgemeinde jemand zur Wahl antritt.