Kommunalpolitik : Ortsbürgermeister wird gewählt

Gornhausen In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 21. November um 19.30 Uhr im Bürgerhaus geht es neben der Wahl eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters um den Forstwirtschaftsplan 2020. Außerdem geht es um einen Rahmenvertrag zur Durchführung von Baumpflegearbeiten, die Teilnahme an dem Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich sowie den Neubau eines Pferdestalles.

