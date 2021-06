Kommunalpolitik : Die Thalfanger Schuldenlast ist erdrückend

Thalfang Die Ortsgemeinde hat kaum finanziellen Spielraum, um etwas zu gestalten. Das wurde in der Haushaltssitzung deutlich. Nun hoffen die Kommunalpolitiker auf eine Reform des Finanzausgleichs.

Die Zahlen sind erdrückend: Mit einem Defizit von rund 700 000 Euro plant die Ortsgemeinde Thalfang in diesem Jahr. Das Eigenkapital rutscht noch tiefer ins Minus auf 2,572 Millionen Euro. Sprich: Der Verschuldung stehen nicht mehr die entsprechenden Werte gegenüber. „In der privaten Wirtschaft wären sie beim Insolvenzrichter“, sagte Rudolf Ebert aus der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Thalfang dazu, der den Haushaltsentwurf mit ausgearbeitet hat. Aber Kommunen können nicht pleite gehen. „Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Kommune ist unzulässig.“ So oder so ähnlich steht es in den Gemeindeordnungen aller Bundesländer.