Lokalpolitik : Ortsgemeinderat Laufeld diskutiert Photovoltaik und Zukunfts-Check

Laufeld Der Gemeinderat Laufeld kommt am Dienstag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Graftschafthalle zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei geht es um eine geplante Photovoltaikanlage, die Beteiligung am Wegebau Dierfelder Weg sowie auch das Projekt Zukunfts-Check-Dorf und die Auswertung der dazugehörigen Veranstaltung von Mitte September.