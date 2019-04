später lesen Heimat Ortsporträt über Dierfeld Teilen

Schon seit mehreren Jahren sendet das SWR Fernsehen in der Reihe „Hierzuland“ Ortsporträts. Ein sechseinhalb Minuten langer Beitrag über die Kreisstraße in Dierfeld läuft am Donnerstag, 11. April, ab 18.45 Uhr in der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.