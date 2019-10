Stadtteilserie : Ortsvorsteher befürchtet „Slums“

Ihre Kapelle liegt den Neuerburgern am Herzen. Dass eine Renovierung notwendig ist, ist nicht zu übersehen. Foto: TV/Angelina Burch

Wittlich-Neuerburg Im Wittlicher Stadtteil Neuerburg ist die Sanierung des Ortskerns ein wichtiges Thema.

In der TV-Stadtteilserie steht nach Bombogen und Lüxem heute Wittlich-Neuerburg im Fokus. Im Gespräch mit Ortsvorsteher Udo Reihsner blickt der TV auf die Themen, welche die Neuerburger und dabei natürlich auch den Ortsbeirat beschäftigen.

Ortskern Ein Hauptthema im Ort für die nächsten Jahre werde die Sanierung des Ortskerns, sagt Reihsner. „Mit Sorge stellen wir in Neuerburg fest, dass zunehmend alte und dabei oft nicht erhaltenswerte Immobilien von externen Käufern erworben und ohne nennenswerte Unterhaltungsmaßnahmen weiter bewohnt oder dem Verfall preisgegeben werden.“

„Wir befürchten eine regelrechte Verslumung in verschiedenen Straßen. Deshalb suchen wir gemeinsam mit der Stadt Wittlich nach Lösungen, um die alten Gebäude und Grundstücke zu erwerben. Wir wollen sie entweder einer geordneten Sanierung oder durch Abriss einer Neubebauung zuführen.“

Kapelle Die Sanierung der Nikolauskapelle liege den Neuerburgern ebenfalls sehr am Herzen, sagt Reihsner. „Sie ist doch auch ein Wahrzeichen Neuerburgs und bietet einen wunderbaren Ausblick auf den Ort und den Neuerburger Kopf.“ Die Sanierung der Kapelle werde in Kürze von der Stadt Wittlich in Angriff genommen. „Dankenswerterweise haben sich die Neuerburger Möhnen bereit erklärt, zukünftig die Pflege des Denkmales zu übernehmen.“