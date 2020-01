Stadtteilserie : Wittlich-Dorf macht den Zukunftscheck

Wittlich-Dorf In der TV-Stadtteilserie spricht Ortsvorsteher Gerhard Hoffmann über die Themen, die Bürger und Ortsbeirat beschäftigen werden.

Nach Wengerohr, Neuerburg, Bombogen und Lüxem kommt die TV-Stadtteilserie für die Säubrennerstadt mit Wittlich-Dorf zum Abschluss – zumindest solange die Innenstadt keinen Ortsbeirat und Ortsvorsteher hat. Denn in der Stadtteilserie kommen die Ortsvorsteher zu Wort und erläutern, welche Themen für ihren Stadtteil für das neue Jahr und die nahe Zukunft von Bedeutung sind. Heute geht es allein um Wittlich-Dorf, der mit 620 Einwohnern kleinste Stadtteil der Säubrennerstadt. Welche Themen werden die Dorfer im neuen Jahr und darüber hinaus beschäftigen?

Zukunfts-Check „Wir wollen den Zukunfts-Check-Dorf in Angriff nehmen“, sagt Ortsvorsteher Gerhard Hoffmann, der das Amt nach der Kommunalwahl im Mai 2029 von seinem Vorgänger Holger Freund übernommen hatte. „Beim Zukunfts-Check Dorf wollen wir schauen, wo mal Hand angelegt werden muss.“

Eine Auftaktveranstaltung sei für das erste Quartal dieses Jahres geplant. Hoffmann hofft bei dem Projekt auf eine große Bürgerbeteiligung. „Da müssen die Ideen herkommen. Man sieht ja manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Der Ortsbeirat wird sich natürlich an der Ideenfindung beteiligen.“ Wenn Ideen, die den Ort voranbringen sollen, gefunden seien, sollen Arbeitsgruppen gebildet werden, sagt Hoffmann, welche die Themen weiter verfolgen und ausarbeiten sollen. „Wir sind bereits am überlegen, ob wir einen ausgeschilderten Wanderweg anlegen sollen.“ Den Großteil der Ideen bei der Umsetzung dieses Projektes, sagt der Ortsvorsteher, sollen jedoch die Bürger einbringen.