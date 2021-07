Verkehr : Gefährliche Stelle oder übersichtlich genug? Radfahrer müssen Kreisstraße vor Rapperath kreuzen

Gerade Straße, schnelle Autos: Wer bei Rapperath auf dem Weg nach Morbach die K 80 überqueren will, muss aufpassen – so wie hier Radfahrer Franz-Josef Spies aus Rapperath. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach-Rapperath Die Kreisstraße 80 zwischen Morbach und Rapperath birgt Gefahren für Radtouristen und Einheimische. Davor warnt der Ortsvorsteher. Die zuständige Behörde sieht dagegen keinen akuten Handlungsbedarf. Warum sich dennoch etwas ändern könnte.

Radfahrer zwischen Morbach und Rapperath haben den größten Teil der Strecke eine gute Route. Viele wählen den Feldweg an der Morbacher Kläranlage entlang, der auch als radstrecke ausgeschildet ist. Doch kurz vor Rapperath müssen sie einen Abschnitt passieren, der laut dem Rapperather Ortsvorsteher Egon Schabbach gefährlich ist. Denn vom Feldweg geht es weiter auf die Kreisstraße K 80, die an dieser Stelle gut ausgebaut ist. Was viele Autofahrer veranlasst, die empfohlene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zu fahren. Doch für die Radfahrer, die auf der K 80 eine Passage von 200 Meter zurücklegen müssen, bevor sie links in den Ort abbiegen, ist das eine Herausforderung. „Die fahren inzwischen lieber auf dem Grünstreifen“, sagt Schabbach und zeigt auf einen Pfad direkt neben der Straße, der eigentlich dort nicht vorgesehen ist, den sich die Radfahrer aber inzwischen regelrecht erfahren haben. Und trotzdem müssen die Radler die K 80, auf der laut Schabbach auch viele Motorräder unterwegs sind, die Straße noch überqueren. Was bedeutet, dass auf einer Strecke von 200 Metern zwei Ein- und Ausfahrten existieren, die Autos „mit Schmackes“ passierten. Bei mehreren Verkehrsschauen habe der Ortsvorsteher auf diese Gefahr hingewiesen, ohne Erfolg. „Ich verstehe nicht, dass man in dem Bereich die Geschwindigkeit nicht reduzieren kann“, sagt er. „Das ist doch ein Gefahrenpunkt.“ Bei jedem landwirtschaftlichen Betrieb, dessen Zufahrt auf eine solche Straße einmünde, stehe ein Schild mit Tempo 70. „Warum nicht hier?“, fragt er.