Kommunalpolitik : Debatte über den Landeswettbewerb

Osann-Monzel Der Ortsgemeinderat Osann-Monzel berät sich am Mittwoch, 18. März, über die Dorferneuerung und die Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft 2020/2021“. Außerdem befasst sich der Rat mit der Erneuerung der Rauchmelder in der Kita Osann-Monzel, der Vergabe von Planungsleistungen der Schriftzüge Weinberge und Aussichtsplattform „Am Rosenberg“ und dem Erlass einer Benutzungsordnung für gemeindeeigene Liegenschaften.



