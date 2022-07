Kommunalpolitik : Wiederkehrende Beiträge: Osann-Monzel vertagt Entscheidung

Straßen müssen von Zeit zu Zeit ausgebaut werden. In Rheinalnd-Pfalz werden dafür die Bürger zur Kasse gebeten. Symbolfoto: Archiv Foto: TV/Marion Maier

Osann-Monzel Der Gemeinderat Osann-Monzel sollte in seiner zurückliegenden Sitzung eine Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen im Straßenausbau beschließen. Nach langer Diskussion wurde der Tagesordnungspunkt jedoch vertagt.

Beiträge für Straßenausbau sind allenorts ein Thema: Vor allem die Entscheidung, ob eine Gemeinde wiederkehrende oder Einmalbeiträge veranschlagen soll, war immer wieder ein Diskussionsgrund, mancherorts bis hin zum Bürgerentscheid und der Abwahl oder dem Rücktritt eines Bürgermeisters.

In der zurückliegenden Sitzung des Ortsgemeinderats Osann-Monzel stand dieser Punkt ebenfalls auf der Tagesordnung. Nach der ausführlichen und detaillierten Vorstellung der Systematik durch eine Mitarbeiterin der VG-Verwaltung Wittlich-Land sollten die Mitglieder des Gemeinderats dem Erlass einer entsprechenden Satzung zustimmen. Doch dazu kam es nicht, manche Punkte und Besonderheiten der Gemeinde waren aus Sicht einiger Ratsmitglieder nicht abschließend in der Satzung abgedeckt. Ratsmitglied Christa Klaß (WG Kohnz) beantragte deshalb, die Entscheidung zu vertagen, was die Mehrzahl der Ratsmitglieder befürwortete.

Info Was sind Erschließungs- und Ausbaubeiträge? (red) Der Erschließungsbeitrag ist im im Bundesbaugesetz sowie den kommunalen Erschließungsbeitragssatzungen festgelegt. Er kann nur ein Mal erhoben werden: für die erstmalige (endgültige) Herstellung einer Verkehrsanlage wie einer Straße. Eigentümer der Grundstücke, die durch diese Straße erschlossen werden, sind beitragspflichtig. Auf diese werden 90 Prozent der Kosten umgelegt. Straßenausbaubeiträge hingegen sind in den landesspezifischen Kommunalabgabengesetzen (KAG) sowie den kommunalen Straßenausbaubeitragssatzungen festgelegt. Sie können für die Erneuerung, Erweiterung oder Verbesserung einer Verkehrsanlage (wie einer Straße) herangezogen werden. Reine Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten müssen von der Kommune selbst gezahlt werden.

Wie werden Straßenausbaubeiträge abgerechnet: Bei einmaligen Beiträgen für den Ausbau von Straßen werden die Grundstückseigentümer beitragspflichtig, deren Grundstücke unmittelbar angrenzen an die Straße oder den Platz (die Verkehrsanlage), die oder der ausgebaut wird. Der wiederkehrende Beitrag zielt hingegen nicht auf die Anlieger einer einzelnen Straße ab, sondern auf die gesamte Abrechnungseinheit. Bei Ortsgemeinden entspricht diese häufig dem gesamten Ort. Beitragspflichtig ist somit der Eigentümer jedes baulich oder vergleichbar nutzbaren Grundstücks, das von dem Straßensystem erschlossen wird, also in Dörfern oft jeder Eigentümer eines erschlossenen Grundstücks.

Für die Beitragspflichtigen macht sich der Unterschied im Wesentlichen durch die Höhe und die Häufigkeit der zu entrichtenden Beiträge bemerkbar: Während einmalige Beiträge selten (in der Regel alle 35 bis 40 Jahre), aber oft in beträchtlicher Höhe anfallen, sind wiederkehrende Beiträge häufiger zu entrichten, fallen aber in der Einzelsumme – oft deutlich – niedriger aus.

Straßenausbaubeiträge sind zu unterscheiden von Erschließungsbeiträgen wie sie zum Beispiel in Neubaugebieten anfallen (siehe Info).