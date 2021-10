Auszeichnung : Klimaschutzpreis für Fritz Marmann

Osann-Monzel hat Fritz Marmann (Zweiter von links) in einer Gemeinderatssitzung den Klimaschutzpreis 2021 des Versorgers Westenergie verliehen. Foto: Ortsgemeinde Osann-Monzel

Osann-Monzel (red) In einer Gemeinderatssitzung hat Osann-­Monzel Fritz Marmann den Klima­schutz­preis von Westenergie verliehen. Der Versorger zeichnet mit dem mit 500 Euro dotierten Preis das ehrenamtliche Engagement als wichtige Säule des Umweltschutzes aus.

Marmann hat in Osann-Monzel kleine Brachflächen der Gemeinde in Erholungsflächen für Mensch und Natur umgestaltet. Er schuf Nistmöglichkeiten für heimische Tierarten in den Weinbergen oberhalb von Osann.