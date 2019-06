Auszeichnung : Ossi Steinmetz ist Ehrenbürger von Bausendorf

Bausendorf (red) Anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Ossi Steinmetz (Zweiter von rechts, in der Mitte seine Ehefrau Hanne) würdigte Ortsbürgermeister Hans-Peter Heck (Zweiter von links), der die Verleihung auch angeregt hatte, die besonderen Verdienste von Steinmetz, der inzwischen 50 Jahre ununterbrochen dem Ortsgemeinderat angehört, davon 15 Jahre als Ortsbürgermeister und elf Jahre als Erster Beigeordneter.

Außerdem war beziehungsweise ist Steinmetz fast 60 Jahre in vielen Ortsvereinen und der Vereinsgemeinschaft tätig. Heute noch engagiert er sich aktiv im sozialen Bereich als Sprecher der Arbeitsgruppe „Achtsam miteinander – füreinander“, als Teamleiter in der Flüchtlingshilfe „Alftal“, als Sprachlehrer für Flüchtlinge, als Mitarbeiter im Arbeitskreis „Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Bausendorf“, als Organisator eines örtlichen Fahrdienstes und als Vorsitzender des Seniorenbeirates der VG Traben-Trarbach.