Kommunalpolitik : Pachtverträge sind Thema im Rat

Hontheim Pachten sind ein Thema in der Sitzung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft der Ortsgemeinde Hontheim am Donnerstag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Besprechungsraum der Kindertagesstätte in Hontheim.

