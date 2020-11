Palzem : Ratsmitglieder spenden für Kriegsgräberfürsorge

Palzem (red) Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen und Anfragen“ der letzten Sitzung des Palzemer Ortsgemeinderates beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, einen Betrag von 1000 Euro für die Kriegsgräberfürsorge zu spenden.

Der Ortsgemeinderat hatte vor einigen Jahren entschieden, 5 Euro Sitzungsgeld für jedes an einer Sitzung teilnehmende Ratsmitglied zu zahlen. In Absprache mit den Ortsvorstehern erfolgten in diesem Jahr allerdings wegen der Corona-Pandemie in den Ortsteilen keine Haussammlungen durch Kinder und Jugendliche.