Kommunales : Bauen und Wandern in Geisfeld

Bauen und Wandern in Geisfeld

GEISFELD Ein 6,4 Kilometer langer – barrierefreier – Panoramaweg wird in Geisfeld entstehen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Ferner wird das Neubaugebiet größer.

Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes In den Palzfeldern ist jetzt vom Ortsgemeinderat Geisfeld im Zuge der Haushaltsberatungen auf den Weg gebracht worden. „Rund eine Million wird das kosten“, schätzt Ortsbürgermeister Theo Palm. Er ist zuversichtlich, dass das Geld wieder zurückfließt, denn von den 14 Baustellen sind bereits neun reserviert.

Baustellen gibt es keine mehr. „Gerade junge Geisfelder Familien haben mich immer wieder angesprochen und nach Bauland gefragt“, sagt der Ortschef, was nicht heißen soll, dass Bauherren von außerhalb ausgeschlossen würden.

Was macht Geisfeld bei Bauherren so attraktiv? „Es ist unsere aktive Dorfgemeinschaft mit 550 Einwohnern, Vereinen und auch Gastronomie“, ist Palm von seinem Dorf begeistert. Außerdem sei die Verkehrsanbindung mit der Nähe zur Autobahn gut, was schon eine große Zahl von Luxemburg-Pendlern zum Wohnen nach Geisfeld gelockt habe. Ein großes Hermeskeiler Einkaufszentrum ist gut zu erreichen, ohne durch einen anderen Ort fahren zu müssen. „Selbstverständlich liegt bei uns auch Glasfaser für die Internetanbindung“, sagt Palm, danach fragten die jungen Leute als erstes.