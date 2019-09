Soziales : Flohmarkt für einen guten Zweck

Wittlich (red) Der Verein Panuves veranstaltet am Samstag, 14. September, von 10 bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 15. September, von 11 bis 18 Uhr einen Flohmarkt im St. Markushaus in der Karrstraße in Wittlich.

Der Erlös und die Spenden gehen ohne Abzug an ein Kinderheim in Bolivien.