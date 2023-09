Porträt André Mergener Den Geistern auf der Spur: Team aus der Region untersucht paranormale Phänomene

In der Nähe von Wittlich steht die alte Hasborner Mühle mitten in einem Waldstück am Sammetbach. Sie ist schon seit vielen Jahren verlassen. Ein Ort, an dem es spukt? Dem ist André Mergener auf den Grund gegangen. Der 38-jährige Trierer hat vor knapp zehn Jahren die Gruppe PIRP (Paranormal Investigations Rheinland-Pfalz) gegründet. Mit seinen Kollegen ist er immer wieder auf Tour, um paranormalen Phänomenen auf den Grund zu gehen.