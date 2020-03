Verkehr : Parken in Bernkastel-Kues an zwei Plätzen vorerst kostenfrei

Bernkastel-Kues Aufgrund der Corona-Situation müssen in Bernkastel-Kues vorerst keine Parkgebühren bezahlt werden. Das betrifft die Tiefgarage am Forumsplatz und den Parkplatz Moselvorgelände. Damit solle eine Verbreitung des Virus vermieden werden, da Kontaktflächen und Personenansammlungen vor den Kassenautomaten nicht stattfinden, so Bürgermeister Wolfgang Port.



