Kommunalpolitik : Parkplätze sind Thema im Rat

Zeltingen-Rachtig Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr im Raiffeisensaal in der Uferallee statt. Es geht unter anderem um die Erdgasanbindung für das Gewerbegebiet Ürziger Mühle, den Forsthaushalt 2020, den Gästebeitrag, einen Zuschussantrag des Musikzugs Deutschherren Rachtig die Straßenbaumaßnahme „Alte Poststraße“ sowie die Einführung der Parkraumbewirtschaftung auf dem Moselparkplatz und in der Gestadestraße sowie die Einführung einer Parkverbotszone in Zeltingen.