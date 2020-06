Bauprojekt : Parkplatzbau: An der BBS wird es eng

Bernkastel-Kues Voraussichtlich noch vor den Sommerferien wird mit den Bauarbeiten zur Errichtung eines Parkplatzes an der BBS Bernkastel-Kues und dem Ausbau der Bornwiese begonnen. Kurz nach Beginn der Bauarbeiten wird auch der Wendehammer an der BBS und Burg-Landshut-Schule nicht mehr zur Verfügung stehen, so dass die Busse die Schüler zum Peter-Kremer-Weg befördern.



Von dort wird der Fußweg entlang der Großsporthalle zur BBS genutzt. Die Schüler der Burg-Landshut-Schule nutzen den Fußweg entlang des Schwimmbads/Sportplatzes.