Kommunalpolitik : Parken ist erneut Thema im Stadtrat

Traben-Trarbach Die Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in Sachen Wind- und und Solarenergie ist ein Thema der Sitzung des Stadtrates Traben-Trarbach am Montag, 22. März, um 18 Uhr, in der Lorettahalle in Traben.

Weitere Themen sind eine Entschädigung von Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Ausbaus der B 50 neu, der Ausbau der Landesstraße 187, Ortsdurchfahrt Trarbach das Mittelmoselmuseum, das Projekt Smart-City sowie die Ausweisung einer Parkfläche am alten Stadtturm Trarbach, als öffentlich gewidmete Parkfläche.