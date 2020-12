Kommunales : Nach Fertigstellung der Schottstraße: Mehr Parkraum in Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Der Stadtrat hat die Pläne fürs Anwohnerparken erst einmal auf Eis gelegt.

Das Thema Parken bleibt in Traben-Trarbach ein heißes Eisen – und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist der Parkraum in der eng bebauten historischen Stadt rar, was – wie besonders von den Anwohnern gefordert – einer gewissen Regelung bedarf. Zum anderen ist die hoch verschuldete Stadt auch angehalten, möglichst viele Einnahmen zu erzielen – also zumindest von Besuchern und Touristen Parkgebühren zu kassieren. Das bewog den Stadtrat immer wieder dazu, sich mit dem Thema zu befassen. Generell gelte, so hieß es in den vorangegangenen Sitzungen, dass man für die Einrichtung von Anwohnerparkzonen ein Parkraumkonzept benötige. Das würde bis zu 50 000 Euro kosten, denn für so ein Konzept muss ein Planungsbüro beauftragt werden, das die Situation analysiert und entsprechende Zonen ausweisen würde. Aber diesen Plan hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung erst einmal auf Eis gelegt. „Wir haben beschlossen, das Anwohnerparken zu verschieben bis mehrere innerörtliche Straßen ausgebaut sind,“ sagt Stadtbürgermeister Patrice Langer.