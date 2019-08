Verkehr : Parkregeln beim Weinfest der Mittelmosel

Bernkastel-Kues Parken ohne Knolle in Bernkastel-Kues:

Grundsätzlich verboten ist das Parken auf den Weinbergswegen in Kues und in den Randbereichen der Wohngebiete in Bernkastel-Kues. Das „Wildparken“ hat sich generell in den vergangenen Jahren in der gesamten Stadt verschärft, wie die Verwaltung mitteilt. Demnach sei in vielen Bereichen die Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge nicht mehr gewährleistet. Im Einsatzfall wäre für die Rettungsfahrzeuge so kein Durchkommen zur Einsatzstelle mehr möglich gewesen. Das Ordnungsamt wird aus diesem Grund verstärkte Kontrollen durchführen, um die Rettungswege freizuhalten.