Schwierige Parksituation bei Großveranstaltung „Dreist, unverschämt und falsch“ – Besucher beschweren sich über „Knöllchen-Wahnsinn“ auf dem Burgener Markt

„Das ist so dreist, unverschämt und falsch“, schreibt ein Facebook-Nutzer nach seinem Besuch auf dem Burgener Markt am vergangenen Sonntag. Dazu zeigt er ein Foto von seinem Auto am Rande eines Feldwegs und eine Verwarnung vom Ordnungsamt. Der Vorwurf: „Sie parkten an einer engen Straßenstelle und behinderten den fließenden Verkehr“. Die Strafe: 55 Euro.