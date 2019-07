Party : Party im Kröver Bad: Kühles Nass, Sonne pur und coole Beats

Kröv (red) Die „Schwammstaffel“ war eines von verschiedene Spielen, die am Nachmittag bei der vierten After-School-Party im Kröver Freibad angeboten wurden.

Die Bademeister des Freibades haben sich wieder einiges einfallen lassen um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. An der großen Wasserlaufrolle warteten die Kinder geduldig, bis sie hinein können. Sechs DJs waren mit von der Partie, die Musik von den 1980er-Jahren bis zu den aktuellen Charts auflegten. Gegen Abend trafen sich die jungen Erwachsenen am Wein- und Bierstand, tummelten sich im Wasser oder genossen den Abend auf einer der Bänke. Publikumsliebling war die Cocktailbar. Scheinwerfer tauchten das Bad in Rot-, Blau- und Grüntöne. Damit die 1200 Besucher sicher feiern konnten, waren unter anderem die DLRG-Ortsgruppen Traben-Trarbach und Enkirch, der Jugendclub Kröv und auch die Rettungssanitäter des DRK und zum ersten Mal eine Security Firma. Foto: Daniel Schön