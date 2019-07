Feste und Feiern : Party mit viel Musik am Moselufer

Traben-Trarbach Das Moselweinfestival lockt am Wochenende nach Traben-Trarbach. Acht einheimische Winzer schenken aus.

Traben-Trarbach feiert an diesem Wochenende das beliebte Moselweinfestival. Vom 12. bis 15. Juli verwandelt sich das Moselufer in Trarbach bei Wein und Musik in ein stimmungsvolles Festivalgelände.

Das Besondere am Moselweinfestival: Der Platz direkt am Moselufer in Trarbach mit seinen schattenspendenden Bäumen, mit dem Blick auf die Grevenburg und die Jugendstilvillen auf der anderen Moselseite in Traben verbreitet eine ganz besonders entspannte Atmosphäre.