Essen und Trinken „WineLive 2023“ im Deinhards sorgt für Partystimmung in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues · Für das Event „WineLive“ in Bernkastel-Kues ging es statt in die Güterhalle erstmals ins Hotel Deinhards. Zwölf Weingüter waren vertreten. Einige der Gäste von nah und fern leben sogar in Florida (USA) und sind trotzdem jedes Jahr dabei.

22.04.2023, 17:56 Uhr

Von Janett Philipps

Die Partyreihe „WineLive“ ist fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt Bernkastel-Kues. Sie fand nun erstmalig im Hotel Deinhards statt. In diesem besonderen Ambiente konnten sich Besucher von nah und fern durch Weine probieren – vorzugsweise (aber nicht nur) aus den letzten vier Jahrgängen. Zwölf Weingüter der Region präsentierten mit jeweils sieben Weinen einen Querschnitt ihres vielfältigen Angebots. Von trocken bis süß, von weiß bis rot, von Alte Rebe bis Erstes Gewächs, von alkoholfrei bis gehaltvoll: Es war einfach für jeden etwas dabei. Hier geht es zur Bilderstrecke: Bernkasteler WineLive am 21. April