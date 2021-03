Veranstaltung : Partyschiff geht in diesem Sommer an Land

Bernkastel-Kues Die Fete auf dem beliebten Partyschiff „Dschungel“ mit der Discomusik aus den 1980ern und 1990ern wird dieses Jahr nicht auf dem Wasser stattfinden. Stattdessen zieht die Veranstaltung an Land und zwar direkt in die Moselauen in Kues.

„Die Moselauen haben sich in den letzten Jahren als Veranstaltungsfläche etabliert. Auch in Zeiten von Corona konnten wir hier schon Kino- und Konzertangebote machen. Jetzt bieten wir auf großflächigem Raum eine Tanzmöglichkeit“, ist Patrick Schäfer von der veranstaltenden Kultur und Kur optimistisch. „Während der DJ von der Bühne auflegt, kann auf der Wiese mit Abstand getanzt werden. Hier können auch die Hygieneregeln wesentlich besser eingehalten werden als auf einem Schiff.“

Die Tickets für die Schiffsveranstaltung behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit. „Sollten die Coronabestimmungen im Juli unsere Veranstaltung Dschungelpartyschiff an Land nicht zulassen, werden die Ticketpreise erstattet“, ergänzt Schäfer. Die Teilnehmer sollen dazu dann Kontakt mit der Kultur und Kur GmbH in Bernkastel-Kues Kontakt aufnehmen.

300 Tickets sind für die Veranstaltung schon vor einem Jahr verkauft worden. Damals fiel die Veranstaltung ebenfalls dem Virus zum Opfer. Der Ausweichtermin im November musste erneut geschoben werden. Wenn im Bereich der Veranstaltungen wieder mehr möglich sein wird, soll das Partyschiff Dschungel auch wieder in das Jahresprogramm aufgenommen werden.