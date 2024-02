Bärte sind gewachsen, Kostüme sind fertig Passionsspiele in Wintrich: So feilen mehr als 200 Menschen an den letzten Details

Wintrich · In rund einem Monat starten die Passionsspiele in Wintrich. Die Akteure, alle Laienschauspieler, arbeiten an den letzten Details. Was besonders an den Spielen ist und ob es noch Karten gibt.

06.02.2024 , 07:02 Uhr

Die Darsteller von Pharisäern und Knechten bei einer Probe für die Passionsspiele in Wintrich. Foto: Strouvelle Christoph

Von Christoph Strouvelle

Im Moselort Wintrich steigen Spannung und Vorfreude. Denn in rund einem Monat geht es wieder los: Dann werden Laienschauspieler bei den Wintricher Passionsspielen die Geschichte der Kreuzigung und der Leiden von Jesus Christus darstellen. Bei der ersten Probe in Kostümen ist Ortsbürgermeister und Spielleiter Dirk Kessler bestrebt, die Spannung hochzuhalten. „Es darf nicht nur einmal funktionieren, sondern es muss dauerhaft erhalten bleiben“, sagt er mit Sicht auf die insgesamt 20 Vorstellungen von Samstag, 9. März, bis Sonntag, 28. April, in der Wintricher Kirche St. Stephanus. „Wenn ich als Judas auf die Bühne komme, bin ich nicht mehr der Dirk, sondern Judas“, appelliert er an die Laienschauspieler, sich in ihre Rollen hineinzuversetzen. „Solche Sachen müssen wir verinnerlichen.“