Kostüme genäht, Kirche umgebaut Wenn die Bärte sprießen — Wintrich im Passionsfieber (Fotos)

Wenn auch nicht in diesem Jahr: Passionsspiele gibt es in Rheinland-Pfalz ansonsten auch in Rieden (Kreis Mayen-Koblenz) und in Schuld an der Ahr (Kreis Ahrweiler). Im Saarland sind unter andrem die Passionsspiele Auersmacher bekannt. Und im an die rheinland-pfälzische Eifel angrenzenden Ostbelgien gibt es die Passionsspiele Schönberg in St. Vith, die 2025 wieder anstehen.