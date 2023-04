Seelsorger, Schauspieler und Künstler Der Bernkasteler Pastoralassistent Tobias Schmitt ist ein Mann mit vielen Talenten

Theologe, Politiker, Künstler, Schauspieler – zu viel für eine Person? Nicht im Fall von Tobias Schmitt. Geboren und aufgewachsen in Bernkastel-Kues, verschlug es ihn für sein Abitur in das bayrische Internat des Klosters Ettal. Daran schloss sich ein fünfjähriges Theologiestudium in Regensburg an. Das Ziel war anfangs durchaus, die Priesterlaufbahn einzuschlagen. Irgendwann änderte sich das aber aus Gründen, die er nicht wirklich benennen kann oder will. „Es gibt so viel anderes, was man in der Kirche machen kann. Mein Lebensplan hat sich einfach geändert“, ist seine Antwort dazu. Und wie sieht der Lebensplan jetzt aus, mit 29?