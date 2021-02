Karneval : Pater Albert geht im Gottesdienst in die Bütt

Klausen Als gebürtiger Kölner lässt es sich Pater Albert Seul OP von der Wallfahrtskirche Klausen nicht nehmen, einmal im Jahr auch als Narr in der Kirche aufzutreten. Seine Karnevalspredigten sind legendär.

Getreu dem Motto „Als Narr darf ich reden, wie mir ist gewachsen die Nas‘, da geb‘ ich mal richtig Gas“ nimmt Pater Albert den Narrenspiegel in die Hand und redet Klartext zu Corona, Home-Schooling etc. „Eines kann der und dem Jecken nicht genommen werden: die Welt mit den Augen des Narren zu sehen!“ freut sich Pater Albert dennoch auf Karneval. Zu sehen ist sie auf dem YouTube Kanal für seine Internet-Gemeinde am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (10.30 Uhr). Dann geht Pater Albert vor Publikum in der Wallfahrtskirche Klausen im Rahmen seines Gottesdienstes in die Bütt.