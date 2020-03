Kirche : Von Flamingos und Telefongottesdiensten

Klausen Viel zu tun hat momentan Pater Albert Seul, Wallfahrtsrektor der Kirche in Klausen. Sein neues Buch ist ab Montag im Buchhandel erhältlich. Die Menschen versucht er in der aktuellen Krise auf besonderen Wegen zu erreichen.

Ein Flamingo in Esch war der Auslöser für das neue Buch von Pater Albert Seul O.P. Den fand der Geistliche so außergewöhnlich, dass er über seine Erlebnisse mit Tieren nachdenken und sie aufschreiben wollte. Daraus entstanden ist sein neues Buch „Sanfte Pfoten, nasse Flossen und nackte Füße auf dem Weg zu Gott“. Seul ist in seiner Heimatstadt Köln mit Tieren aufgewachsen. Er hatte Wellensittiche, einen Kater namens Nicki und einen Münsterländer-Mischling. Im Klausener Pfarrhaus leben die Katzen Don Camillo und Trinchen, es gibt zwei Aquarien und Hühner im Garten. Was man mit den Fischen erleben kann, ist im neuen Buch zu lesen. Aus einem Weiher im Ortsteil Krames bekam der Pater drei Goldfische geschenkt, aus einem in Pohlbach zwei. Einer der Krameser hieß Michael, einer aus Pohlbach Rufus. Pater Albert Seul berichtet: „Die beiden waren richtig dicke Kumpel. Als Rufus dann starb, war Michael nicht mehr so aktiv, man merkte, dass ihm Rufus fehlte.“ Und: „Dann habe ich einen Goldfisch namens „Aurelius“ gekauft und das tat Michael gut. Aurelius war sozusagen sein Trauerhelfer. Aber er hat in Michael auch den Raubfisch geweckt, denn ab diesem Zeitpunkt, fraß er die kleineren Fische im Aquarium, so dass ich ein zweites anschaffen musste“.