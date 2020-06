Fernsehen : Pater Albert spricht über Picknick-Veranstaltungen

Klausen Pater Albert Seul OP ist für den 30. Juni in der SWR-Landesschau zum Couch-Gespräch eingeladen. In der Sendung (ab 18.45 Uhr) wird Pater Albert über die Idee zu den „Picknick-Veranstaltungen“ mit Joey Kelly (5.Juli), Guildo Horn (12.

Juli) und Sebastian Krumbiegel (19. Juli) sprechen und das langjährige Kulturprogramm „Kultur an der Wallfahrtskirche“.

Ebenfalls am 30. Juni strahlt der Offene Kanal Wittlich das neue Gesprächsformat „Auf ein Kaffee mit Pater Albert“ der Wallfahrtskirche Klausen aus. In der Sendung spricht der Beauftragte der Sozialen Medien (Tobias Marenberg) mit Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul ebenfalls über die Veranstaltungsreihe „Kultur an der Wallfahrtskirche“.