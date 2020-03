Lesung : Pater Albert stellt neues Buch per Livestream vor

Klausen Wegen der besonderen Situation rund um Corona hat sich Pater Albert Seul entschieden, sein neues Buch „Sanfte Pfoten, nasse Flossen und nackte Füße auf dem Weg zu Gott“ vor dem offiziellen Erscheinungstermin am 23. März schon am 22. März um 19.30 Uhr per Live-Stream über Facebook (www.facebook.com/PaterAlbertOP) vorzustellen.



