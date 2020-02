Kirche und Karneval : Pater Albert zu Gast im SWR

Klausen/Baden-Baden (red) Der Klausener Pater Albert Seul ist am Mittwoch, 19. Februar, bei der Sendung „Kaffee oder Tee“ des SWR-Fernsehens zu Gast, die zwischen 16.05 und 18 Uhr ausgestrahlt wird.

Der Dominikanerpater wird sich in der Sendung zum Thema „Karneval und Kirche“, dem Veranstaltungsprogramm „Kultur in der Wallfahrtskirche“ und aktuellen Themen rund um die Kirche äußern. In diesem Zusammenhang werden auch Ausschnitte aus seiner traditionellen Karnevalspredigt gezeigt, die er am Sonntag, 16. Februar in der Messe ab 10.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Klausen halten wird.