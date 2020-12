Kirche : Pater Senge in der Autobahnkirche

Wittlich (red) Eine Eucharistiefeier mit Pater Stefan Senge findet am Sonntag, 13. Dezember, um 10.30 Uhr, in der Autobahnkirche in St. Paul statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06571/952240 jeweils freitags für den folgenden Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr oder per an Anmeldung.St.Paul@gmail.com.