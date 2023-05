Immer mehr Patienten Wie überlastet sind die Notaufnahmen in der Region?

Wittlich/Zell · Der Haus- oder Facharzt hat keinen Termin mehr frei, also ab in die Notaufnahme. Diesen Weg gehen inzwischen immer mehr Menschen – und stellen damit die Krankenhäuser vor große Probleme, auch in Wittlich und Zell. Könnte eine Gebühr helfen?

30.05.2023, 06:41 Uhr

Andreas Krämer freut sich auf seine neue Aufgabe als leitender Arzt der Notaufnahme am Krankenhaus Zell. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Sie fühlen sich hilflos. Die Patienten, die einfach keinen Termin beim Facharzt bekommen, obwohl sie seit Wochen Schmerzen haben. Und auf der anderen Seite die Ärzte, die nicht wissen, wo sie die Kranken hinschicken sollen, weil ihre Sprechstunden überlaufen. Deshalb heißt es inzwischen oft: letzte Station Notaufnahme.