Auszeichnung: Patissier des Jahres kommt vom Waldhotel Sonnora Große Auszeichnung für Niels Dücker vom Drei-Sterne-Restaurant Sonnora bei Dreis

10 Uhr am Morgen im Waldhotel Sonnora bei Dreis. Ein Lastwagen fährt vor und liefert frische Meeresfrüchte an. Während der Haupteingang noch verschlossen ist, herrscht in der Küche schon emsige Betriebsamkeit. Über den Lieferanteneingang werden die Waren in die Küche gebracht und einsortiert. Akribisch kontrolliert das Team rund um Chefkoch Clemens Rambichler die bestellte Ware: ein typischer Tagesbeginn in dem renommierten Drei-Sterne-Restaurant. Das Fachmagazin „Der Feinschmecker“ hat Rambichlers rechte Hand, Souschef Niels Dücker, vor Kurzem für seine außergewöhnlichen Nachspeisen zum „Patissier des Jahres“ gewählt.