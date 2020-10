Kultur : Vortrag in Klausen mit Bosbach abgesagt

Klausen (red) Aufgrund der Corona-Pandemie wird das für Freitag, 13. November, geplante Gespräch mit Wolfgang Bosbach in der Wallfahrtskirche in Klausen abgesagt. Das Konzert „One more year“ mit Patricia Kelly, im Rahmen der Reihe Kultur in der Wallfahrtskirche, ist auf Sonntag, 13. Dezember, verlegt.

